В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек
Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания
В Чернигове в одной из квартир в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Из огня спасли троих человек, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре на улице Кирпоноса спасателям стало известно сегодня в 3:29. Возгорание заметили соседи и немедленно вызвали пожарных.
"Люди до прибытия подразделений ГСЧС вместе с охранниками Центрального рынка, прибежали на помощь, с помощью лестницы через окно спасли 64-летнюю хозяйку квартиры, ее 39-летнюю дочь и 17-летнюю внучку", – рассказали в ГСЧС.
Прибывшим на место вызова спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 3:39 им удалось локализовать пожар, а в 04:00 его ликвидировали. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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