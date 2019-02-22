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В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек

Сегодня, 15:59

Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания

Фото: Pixabay
В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Другие регионы Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания

В Чернигове в одной из квартир в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Из огня спасли троих человек, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре на улице Кирпоноса спасателям стало известно сегодня в 3:29. Возгорание заметили соседи и немедленно вызвали пожарных.

"Люди до прибытия подразделений ГСЧС вместе с охранниками Центрального рынка, прибежали на помощь, с помощью лестницы через окно спасли 64-летнюю хозяйку квартиры, ее 39-летнюю дочь и 17-летнюю внучку", – рассказали в ГСЧС.

Прибывшим на место вызова спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 3:39 им удалось локализовать пожар, а в 04:00 его ликвидировали. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, спасатели, Чернигов, спасение, ГСЧС, жилой дом

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