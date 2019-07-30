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В Чернигове водитель, скрываясь от патрульных, протаранил бетонный забор: появилось видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 2019-07-30T11:08:00+03:00 Другие регионы В крови мужчины обнаружили 3,62 промилле алкоголя

В Чернигове при попытке скрыться от патрульных пьяный водитель легковушки угодил в бетонный забор. Видео погони опубликовала пресс-служба полиции Черниговской области в Facebook.

Как выяснилось, вчера во время дневной смены копы получили ориентировку на автомобиль ВАЗ – 21099. Полицейские заметили легковушку на улице Курской и пытались остановить водителя, обратившись к нему с помощью громкоговорителя. Также копы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену.

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"Водитель не остановился, а начал ехать с большей скоростью. В надежде скрыться от инспекторов, человек заехал в дворовую территорию переулке Минского. Возможно, он и в дальнейшем бы продолжал движение, но его авто остановил бетонный забор", – рассказали в пресс-службе.

В крове водителя нашли 3,62 промилле алкоголя. Несмотря на ДТП, мужчина от медицинской помощи отказался. На него патрульные составили три административных протокола: по ч.1 ст.130 ("Управление в состоянии опьянения"), по ст.124 ("Нарушение ПДД, повлекшее ДТП") и по ст.122-2 ("Невыполнение требований об остановке") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, не так давно в Харькове патрульным удалось задержать нетрезвого водителя, который пытался скрыться от патрульных по ночным улицам.

Кроме того, ранее в Одессе ночью на Адмиральском проспекте водитель на автомобиле BMW, пытаясь скрыться от преследования полиции, сбил несколько человек на автобусной остановке, а после скончался, врезавшись в дерево.

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