В Чернигове вспыхнул масштабный пожар

Огонь вспыхнул в ангаре площадью тысячу квадратных метров

В Чернигове вспыхнул масштабный пожар – загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты.

На место прибыли сразу 10 подразделений спасателей. Одной из главных задач пожарных было не позволить огню перекинуться на соседний склад с химическими материалами, и ее удалось выполнить.

Пожар был ликвидирован. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в Черниговской области житель поселка Короп угрожал поджогами местным властям, требуя уволить директора школы.

Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте. Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

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