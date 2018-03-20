В Чернигове задержан предатель, который продавал танковую защиту

В Чернигове во время расследования уголовного производства по делу о продаже боеприпасов был разоблачен и задержан военный, продававший детали защиты танков Т-64БМ "Булат".

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой Черниговского гарнизона совместно с СБУ разоблачена и пресечена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады. Задержанный, водитель танковой роты, снял и продал гражданскому за 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда со взрывчатым веществом", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, своим поступком задержанный ослабил боеспособность танкового подразделения.

"Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства. Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части и вынесены с целью продажи", – добавил Лысенко.







Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В ходе оперативной закупки были изъяты контейнеры с взрывчатым веществом и денежные средства.

По словам пресс-секретаря, в настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по статье о продаже оружия, а также избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Также Лысенко объяснил, что "Нож" – это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, который был разработан украинскими оружейниками. Комплекс предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.

Напомним, ранее в Запорожье заочно приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества бывшего прокурора, который предал Украину и перешел на сторону боевиков так называемой "ДНР".

Также мы сообщали, что украинские спецслужбы разоблачили эксперта одного из центральных подразделений СБУ, который передавал секретную информацию спецслужбам России.