В Чернигове задержан предатель, который продавал танковую защиту

Сегодня, 09:26

Военный продал детали защиты с нескольких танков "Булат"

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Чернигове во время расследования уголовного производства по делу о продаже боеприпасов был разоблачен и задержан военный, продававший детали защиты танков Т-64БМ "Булат".

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой Черниговского гарнизона совместно с СБУ разоблачена и пресечена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады. Задержанный, водитель танковой роты, снял и продал гражданскому за 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда со взрывчатым веществом", – говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, своим поступком задержанный ослабил боеспособность танкового подразделения.

"Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства. Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части и вынесены с целью продажи", – добавил Лысенко.


Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В ходе оперативной закупки были изъяты контейнеры с взрывчатым веществом и денежные средства.

По словам пресс-секретаря, в настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по статье о продаже оружия, а также избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Также Лысенко объяснил, что "Нож" – это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, который был разработан украинскими оружейниками. Комплекс предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.

Напомним, ранее в Запорожье заочно приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества бывшего прокурора, который предал Украину и перешел на сторону боевиков так называемой "ДНР".

Также мы сообщали, что украинские спецслужбы разоблачили эксперта одного из центральных подразделений СБУ, который передавал секретную информацию спецслужбам России.
танк, Чернигов, военный, предатель
Источник:

"Сегодня"

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