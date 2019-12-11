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В Чернигове зафиксировали вспышку гепатита А: заболело 30 детей и 11 взрослых

11 декабря, 01:04

У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически

/ Фото: Pixabay

Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщает о вспышке вирусного гепатита А в Черниговской общеобразовательной школе №7.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", – сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

Как отмечается в сообщении, больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

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В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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Фото: ГСЧС

Стоит отметить, что это уже не первый случай такого массового заболевания детей именно в этой школе.

Так, 25 октября стало известно, что полиция открыла дело в связи со вспышкой гепатита в Чернигове.Тогда23 ребенка заразились гепатитом.Кроме детей, с диагнозом "вирусный гепатит А" в больницу госпитализировали трое взрослых. Всего из-за вспышки пострадали 26 человек Как выяснилось, источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения.

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Источник: Сегодня

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