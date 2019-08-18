В Чернигове застрелили двух человек: полиция задержала подозреваемых

Местные жители сообщили в полицию, что возле Десны у пешеходного моста кто-то стреляет

/ Фото: Facebook

В Чернигове возле пешеходного моста застрелили мужчину и женщину. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Черниговской области.

"Вчера вечером в полицию позвонили местные жители и сообщили, что вблизи пешеходного моста в Чернигове кто-то стреляет. По указанному адресу прибыла полиция и обнаружила тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие", – говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на свое й странице в Facebook, что "при задержании у подозреваемых изъяли два предмета, похожие на автоматы Калашникова, два предмета, похожие на гранаты "Ф-1", предмет, похожий на пистолет "ПМ" с глушителем".

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Также открыто производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Полтаве задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки , тело которой нашли в арендованной ею квартире на столичных Теремках. Парня отправили в Киев, где с ним будут проводить следственные действия.

Кроме того, в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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