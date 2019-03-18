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В Чернигове жители нескольких улиц готовятся к будущему потопу

Сегодня, 19:00

Жители домов возле Стрижня готовятся встретить весеннее половодье

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: ГСЧС
В Чернигове жители нескольких улиц готовятся к будущему потопу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e96/bf0/5c6e96bf03270.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e96/bf0/5c6e96bf03270.jpg Другие регионы Жители домов возле Стрижня готовятся встретить весеннее половодье

Жители Чернигова в ожидании весенних паводков ремонтируют лодки, укрепляют берега реки и фундаменты домов.

В прошлом году большая вода принесла им немало беды, затопила здания, огороды и погреба, а людям пришлось эвакуироваться, когда дамба на реке Стрижень не выдержала напора воды, мощного течения, и буквально за 20 минут затопила частный сектор. Тогда стихия застала людей внезапно, но в этом году к ней готовятся загодя.

Так, Федор Буденный тачкой возит песок на берег и делает насыпь, пытаясь укрепить его, поскольку дом мужчины находится в нескольких метрах от воды.

"Та мы тут плаваем. Вот сейчас будем поднимать. Вот это в прошлом году вода у нас, было затоплено … фундамент, и вода зашла в дом, здесь полностью соседей затопили", – вспомнил он.

Рядом с песчаной насыпью жители Чернигова создали искусственный вал с помощью мешков, наполненных камнем.

"Подымаем, возим – сейчас, на данный момент, строительного мусора завезли, специально купили! Стараемся что-то делать, но от нас это не зависит совершенно! Обсыпать весь участок по периметру невозможно", – рассказал житель Чернигова Михаил Кирюхин.

В прошлом году люди с трудом пережили подтопление, тогда в воде на метр стояли десятки домов.

"Еще 5 сантиметров и накрылось бы все! Сидим с сыном, а что будем делать с мебелью встроенной?! Не разобрали! Говорю – все! Будем ждать!" – заявил Федор Буденный.

Причина прошлогоднего потопа – резкое потепление, когда начал быстро таять снег и повысился уровень воды в реках и поднялись грунтовые воды. Дамба не могла пропустить сразу таких объемов, и все разлилось на хозяйства, объяснили специалисты. Также они заверили, что в этом году такого не будет.

"Мы установили на каждой дамбе свои уровни воды. У нас есть рекомендации, какой уровень воды должен быть на определенной осадке. Каждый день, по два-три раза в день мы это все проверяем. Есть люди, которые ездят, смотрят уровни воды, чтобы не случилось такой беды, как в прошлом году", – рассказал Руслан Волок, начальник коммунального предприятия "АТП 2528".

В свою очередь, черниговчане надеются, что власти провели чистку стоков воды.

"Ну, надеемся, что все-таки чистку какую-то сделали, что не будет пробок. Вот там дальше, сток, может быть, лучше будет. Там заросли такие были, может, за счет этого вода не сходила", – предположила Ирина Зенич.

При этом власти уверяют, что кусты и деревья были вырублены, ветки убраны, а русло Стрижня – расчищено.

"Проведение соответствующих работ позволит избежать подтоплению прилегающих к реке территорий. Работа вся эта проводится, у коммунальщиков соответствующая информация есть, выполняют ее – регулирование стоков согласно установленных нами режимов", – заверил Андрей Скумин, заместитель начальника Деснянского бассейнового управления водных ресурсов.

Сейчас уровень воды в Стрижне – курице по колено, но вскоре ситуация может измениться. Пик паводка в городе ожидается в конце апреля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Полтаве вышла из берегов река Ворскла. А грунтовые воды лишили запасов жителей частного сектора в Харькове. Там затопило подвалы и погреба.

Также сообщалось, что Дунай может выйти из берегов: в зоне риска находилось более 100 тысяч человек.

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Тег потоп, паводок, Чернигов

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