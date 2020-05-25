В Черниговском СИЗО появились платные камеры: опубликованы "тарифы" и фото

В Черниговском следственном изоляторе открылись камеры для арестантов, которые готовы платить за комфорт пребывания под стражей.
Как сообщили на странице учреждения в Facebook, Чернигов стал третьим в соответствующей программе Министерства юстиции.
"Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая 2020 года, 19 мая к проекту присоединился Львовский СИЗО и 25 мая – Черниговский. На очереди – Харьков и Одесса", - отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая.
По ее словам, стоимость "услуг" для арестантов в Черниговском СИЗО составит: за одни сутки – 500 гривен; за неделю – 1600 гривен; за месяц – 3500 гривен.
Высоцкая напомнила, что средства, полученные от арестантов, будут направлены на улучшение условий в "обычных" камерах: там проведут ремонты, заменят сантехнику, электрику и выполнят другие работы.
"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила чиновница.
Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.
Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.
А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:
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