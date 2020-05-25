Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Черниговском СИЗО появились платные камеры: опубликованы "тарифы" и фото

25 мая, 19:16

Руслан Ровик

Сутки "проживания" в платной камере будет дороже, чем в столичном хостеле

В Черниговском следственном изоляторе открылись камеры для арестантов, которые готовы платить за комфорт пребывания под стражей.

Как сообщили на странице учреждения в Facebook, Чернигов стал третьим в соответствующей программе Министерства юстиции.

"Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая 2020 года, 19 мая к проекту присоединился Львовский СИЗО и 25 мая – Черниговский. На очереди – Харьков и Одесса", - отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Реклама

По ее словам, стоимость "услуг" для арестантов в Черниговском СИЗО составит: за одни сутки – 500 гривен; за неделю – 1600 гривен; за месяц – 3500 гривен.

Высоцкая напомнила, что средства, полученные от арестантов, будут направлены на улучшение условий в "обычных" камерах: там проведут ремонты, заменят сантехнику, электрику и выполнят другие работы.

"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила чиновница.

В тренде
Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото)

Реклама

Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

платная камера СИЗО Чернигов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионовУкраина
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтерыДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликтаДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: один из погибших недавно вернулся с фронта
Массовое убийство в Житомирской области: один из погибших недавно вернулся с фронтаУкраина
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...