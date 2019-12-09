В Черниговской области дети отравились ядовитым растением: один мальчик умер

Под Новгородом-Северским в Черниговской области трое мальчиков отравились корнем борщевика (ядовитое растение – ред.). Самый младший из ребят умер.

Как рассказали в пресс-службе Черниговской областной государственной администрации, дети попали в больницу около 16:00 8 декабря. 14-летнего Николая Веркушу, 12-летнего Андрея Лудина и 9-летнего Михаила Хаджиогло доставили в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы в тяжелом состоянии. Спустя два часа самый младший мальчик умер.

Как сообщает, местный сайт 0462.uа, пресс-секретарь местной полиции области Юлия Ковтун рассказала, что дети могли отравиться корнем растения борщевика, запив его водой из реки. Сейчас проводится выяснение обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Одессе мать не доглядела годовалую дочь – ребенок отравился метадоном. Девочка в тяжелом состоянии.

А в Днепропетровской области три человека из Кривого Рога оказались в реанимации – семья отравилась грибами. Пострадавшие выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

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