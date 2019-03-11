В Черниговской области двое рыбаков провалились под лед и утонули
Тела рыбаков еще не нашли, продолжаются поисковые работы
Вблизи села Авдеевка Куликовского района на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.
"9 марта в 14:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что вблизи с. Авдеевка Куликовского района на р. Десна провалились под тонкий лед рыбаки. В тот день на водоеме находились 4 жителя областного центра, трое из которых 1951, 1954 и 1957 года оказались в ледяной воде. Один из рыбаков смог выбраться на берег, еще один пытался спасти мужчин, однако усилий оказалось недостаточно и он чуть сам не утонул. К сожалению, рыбаки 1951 и 1957 года утонули", – говорится в сообщении.
10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.
По информации спасателей, тела рыбаков еще не нашли, продолжаются поисковые работы.
Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. Дети выжили и переданы медикам скорой помощи.
Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков.
А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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