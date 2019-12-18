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В Черниговской области футбольные фанаты разгромили вагон электрички на Киев

18 декабря, 14:26

Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и фаеры

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

В Черниговской области футбольные болельщики разгромили вагон электрички Нежин – Киев. Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и фаеры. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", инцидент произошел 15 декабря.

"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам, ущерб "Укрзализныци" составляет около 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Перевозчик напомнил, что за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения электричек, в том числе 209 случаев имели непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Остальные – раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

Напомним, полиция открыла уголовное производство против хулиганов, которые в мае этого года забросали камнями скоростной поезд № 716 Перемышль – Киев.

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов.

Также в столице вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Источник: Сегодня

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