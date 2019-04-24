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В Черниговской области горел лес: пламя охватило 15 гектаров

Сегодня, 15:35

Пожар тушили около 40 спасателей, привлекалась авиация


У села Андреевка в Черниговской области горел лес – огонь охватил пятнадцать гектаров. Как выяснилось, вспыхнула опавшая хвоя и пламя быстро распространялось.

Тушили гектары горящих деревьев около сорока спасателей и десять единиц спецтехники. Помогали спасателям и лесники из местного лесхоза. Но этого было недостаточно, и пришлось привлекать авиацию – пожарные самолет и вертолет.

"Общими усилиями удалось ликвидировать пожар на общей площади 15 гектаров, из которых – 5 гектаров настила в лесу, а 10 гектаров самостоятельных насаждений", – рассказал "Сегодня" начальник отдела реагирования на чрезвычайные ситуации в ГСЧС в Черниговской области Андрей Сурмай.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, лес, Черниговская область , тушение

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