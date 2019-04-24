В Черниговской области горел лес: пламя охватило 15 гектаров

Пожар тушили около 40 спасателей, привлекалась авиация





Тушили гектары горящих деревьев около сорока спасателей и десять единиц спецтехники. Помогали спасателям и лесники из местного лесхоза. Но этого было недостаточно, и пришлось привлекать авиацию – пожарные самолет и вертолет.

"Общими усилиями удалось ликвидировать пожар на общей площади 15 гектаров, из которых – 5 гектаров настила в лесу, а 10 гектаров самостоятельных насаждений", – рассказал "Сегодня" начальник отдела реагирования на чрезвычайные ситуации в ГСЧС в Черниговской области Андрей Сурмай.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черниговской области горел лес: пламя охватило 15 гектаров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"