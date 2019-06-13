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В Черниговской области из ловушки спасли маленького лосенка

13 июня, 14:10

Детеныш попал в яму с водой, из которой не мог выбраться самостоятельно

Спасатели вытащили маленького лосенка из опасной ловушки
Спасатели вытащили маленького лосенка из опасной ловушки. Фото: Сегодня

В Черниговской области спасли маленького лосенка, попавшего в ловушку – в лесном массиве возле села Новый Белоус детеныш провалился в яму с грязной водой и не мог самостоятельно выбраться.

Лосенка заметили местные жители и вызвали спасателей. Тянуть животное веревками было рискованно, а потому решили вначале откачать воду из ямы, а уже потом доставать детеныша.

"С помощью мотопомпы была откачана вода. Для того, чтобы лосенок смог выбраться без последствий, был сделан наст из ветвей деревьев. И по этому насту лосенок смог самостоятельно выбраться на свободу", – заверил Александр Ивченко, спикер управления ГСЧС по Черниговской области.

Напомним, что недавно в один из спальных районов Львова забрел лось, который напугал хозяев, но не смог самостоятельно вернуться в лес – он поранился, перепрыгивая через забор, и умер от потери крови.


 

Отметим, что ранее в Житомирской области лось, который выбежал на дорогу, стал причиной смертельной аварии – столкнулись грузовик и микроавтобус. ДТП произошло на трассе Киев – Чоп, когда грузовой DAF сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

После этого водитель грузовика, 49-летний житель Луцка, остановился и включил аварийный сигнал. Но спустя несколько минут Mersedes Sprinter, водитель которого не справился с управлением, врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии 35-летний водитель микроавтобуса погиб на месте.

Напомним, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По рассказам очевидцев, в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и Folkswagen Sharan погибли три человека. Еще двух госпитализировали. Одна женщина-пассажир Sharan осталась целой.

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Тег лось, животное, детеныш, черниговская область

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