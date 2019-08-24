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В Черниговской области изуродовали доску в память о Герое Украины

24 августа, 08:52

Неизвестные осквернили память о Левке Лукьяненко в поселке Седнев

Фото: страница Евгения Орды в Facebook

Фото: страница Евгения Орды в Facebook

В населенном пункте Седнев в Черниговской области осквернили памятную доску скончавшегося в прошлом году геряо Украины и борца за независимость страны Левка Лукьяненко.

Как сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви Чернигова Евгений Орда, это случилось спустя всего несколько часов после ее открытия.

"23 августа в Седневе на Черниговщине была осквернена памятная доска Левку Лукьяненко. Неизвестные ее облили томатным соусом, там разбросаны цветы, сорван флаг", – пишет священник в Facebook.

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Сотрудники областной полиции прибыли на место происшествия и опросили свидетелей.

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"Проводится проверка с целью установления причастных к этому происшествию лиц", – сообщила пресс-секретарь ГУ НП в области Юлия Ковтун.

Гранитная мемориальная доска Левку Лукьяненко была размещена на доме, где он жил после ссылки в 1989-1992 годах, а сейчас живет его сестра Зинаида. Открытие доски с участием представителей власти и общественности состоялось накануне дня рождения Лукьяненко.

Напомним, несколько месяцев назад в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни Дмитрию Шевченко, установленные на стене школы.

Кроме того, ранее в августе в Новограде-Волынском вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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Источник: УНИАН

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