В Черниговской области локализовали масштабный пожар на военном полигоне

Фото: ГСЧС

В Черниговской области спасатели локализовали лесной пожар, вспыхнувший на территории военного полигона воинской части А-0665 в Козелецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"13 сентября в 8:25 пожар локализован на площади 15 га", – говорится в сообщении.

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Фото: ГСЧС

Сейчас на месте пожара работает мобильная оперативная группа Управления ГСЧС в регионе. Тушение огня продолжается.

Напомним, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация возгораний, которые возникли около полудня 11 сентября вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымерского лесничества. К тушению пожара привлекли 101 человека личного состава и 12 единиц техники. Также была привлечена авиация: два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Жертв и пострадавших нет.

Также мы сообщали, что в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация сложилась в Семеновском районе, где площадь пожаров составила более десяти гектаров.

Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области.

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