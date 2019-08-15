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В Черниговской области молния "подожгла" пять зданий

Сегодня, 00:30

Непогода накрыла Черниговскую область вечером 13 августа

/ Фото: Pixabay

Во вторник вечером, 13 августа, в Черниговской области разряды молнии спровоцировали пять пожаров в жилом секторе. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации. 

Так, в результате попадания молнии полностью сгорели здания в с. Владимировка и Дроздовица Гродненского района, с. Енькова Рудня в Сновском районе, с. Бригинцы Бобровицкого района и с. Володькова Девица Носовского района. 

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 12:00 14 августа в результате непогоды в Черниговской области повреждено 138 зданий, в том числе органов власти, учреждений образования, культуры, торговли, а также жилого и хозяйственного назначения.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ряде областей были непростые погодные условия – в результате дождя, гроз, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. А на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машины. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Также в сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве. Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

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пожар молния непогода гроза Черниговская область

Источник: Сегодня

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