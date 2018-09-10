В Черниговской области мужчина на охоте застрелил родного брата

Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Черниговской области мужчина случайно застрелил родного брата во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел вечером 9 сентября в лесу вблизи города Семеновка. Мужчина получил огнестрельное ранение в сердце, от которого скончался по дороге в больницу.

"Родственник по неосторожности случайно выстрелил из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания, ружье изъято", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины ("Убийство по неосторожности"). Мужчине, убившему брата, грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас продолжается досудебное расследование инцидента.

Напомним, ранее сын застрелил отца на охоте во Львовской области.

А вблизи города Зеленодольск Днепропетровской области тесть случайно застрелил зятя на охоте на кабана. По словам подозреваемого, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, а ружье было снято с предохранителя.