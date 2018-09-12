Злоумышленника уже задержали, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

В Черниговской области мужчина после попытки изнасилования стрелял в девушку, угрожая ей расправой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел днем 11 сентября. Как сообщила потерпевшая, она находилась в загородном доме знакомого, когда он в состоянии алкогольного опьянения начал ее домогаться. Когда мужчина получил отказ, начал резать ножом на девушке одежду, а после достал обрез винтовки и открыл огонь в сторону гости, угрожая убийством. Когда злоумышленник отвлекся, девушка успела сбежать и обратилась в полицию.

Оперативники местной криминальной полиции совместно с бойцами "КОРД" задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Покушение на убийство"). Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Кроме того, в ходе обыска в квартире задержанного полиция изъяла обрез винтовки, пистолет калибра 8 мм, магазин с патронами к нему, три ножа и около сотни патронов калибра 5,6 мм. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). За это преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Не так давно во Львове задержали мужчину, который жестоко изнасиловал и поглумился над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил и побрил ей голову налысо.

Ранее журналисты "Главной темы" провели несколько экспериментов и выяснили, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке.