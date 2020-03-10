В Черниговской области мужчина утонул в реке в собственном автомобиле

Автомобиль съехал с трехметровой высоты и упал с обрыва

В Черниговской области, неподалеку села Большое Устье утонул мужчина, причем – в собственном автомобиле.

На берегу реки рыбачила компания. В какой-то момент один из друзей сел за руль своей "Нивы". А потом – машина скатилась прямо в воду. 57-летний мужчина выбраться не смог. Доставали его и машину спасатели. На месте всех допросили правоохранители. Что стало причиной трагедии – выясняют.

"По словам свидетелей, мужчина вместе с друзьями находился на рыбалке. Автомобиль съехал с трехметровой высоты и упал с обрыва", – сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Черниговской области Ирина Щукина.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Киевской области мужчина утонул вместе с автомобилем.

По данным полиции, он уснул в машине, которая съехала в воду.

"По спецлинии "102" позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали, и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже неживого мужчину. Им оказался 41-летний местный житель", – сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Также мы рассказывали о том, как автомобиль утонул в Днепре в Черкасской области.

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