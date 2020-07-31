В Черниговской области мужчина во время отдыха взорвал гранату: трое погибших

В Черниговской области мужчина взорвал гранату в компании, с которой отдыхал. Жертвами взрыва стали три человека, еще один ранен.

Как рассказал глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, трагедия произошла в селе Новый Быков Бобровицкого района.

"По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", – сообщил он.

По его словам, сейчас на месте работают следователи Национальной полиции. Кроме того, стали известны подробности о погибших. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции области Юлии Ковтун, в результате взрыва погибли двое мужчин, в возрасте 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один 43-летний мужчина госпитализирован.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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