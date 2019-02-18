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В Черниговской области мужчине дали 14 лет тюрьмы за убийство грибника

Сегодня, 15:23

Грибник пошел в лес и не вернулся

Фото: Pixabay
В Черниговской области мужчине дали 14 лет тюрьмы за убийство грибника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Другие регионы Грибник пошел в лес и не вернулся

Черниговский районный суд приговорил мужчину к 14,5 годам заключения за убийство пенсионера в лесу. 

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, в сентябре 2017 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже мужа. Он ушел в лес за грибами и не вернулся. Позже его обнаружили с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, пенсионера задушил мужчина из Херсона, который жил один на хуторе. Потерпевший пересек территорию, которую злоумышленник считал своей и из-за этого избил "гостя". От сильных телесных повреждений грибник скончался на месте происшествия.

Были начаты уголовные производства по фактам умышленного убийства мужчины и исчезновения его автомобиля (ст. 115 и 289 Уголовного кодекса Украины). Вину обвиняемого доказали и теперь ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет и шесть месяцев.

Напомним, что в Житомире произошло двойное убийство. В одним из домов были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста в Харькове. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.

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Тег убийство, удушение, Черниговская область , грибник

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