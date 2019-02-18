В Черниговской области мужчине дали 14 лет тюрьмы за убийство грибника
Грибник пошел в лес и не вернулся
Черниговский районный суд приговорил мужчину к 14,5 годам заключения за убийство пенсионера в лесу.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, в сентябре 2017 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже мужа. Он ушел в лес за грибами и не вернулся. Позже его обнаружили с признаками насильственной смерти.
Как выяснилось, пенсионера задушил мужчина из Херсона, который жил один на хуторе. Потерпевший пересек территорию, которую злоумышленник считал своей и из-за этого избил "гостя". От сильных телесных повреждений грибник скончался на месте происшествия.
Были начаты уголовные производства по фактам умышленного убийства мужчины и исчезновения его автомобиля (ст. 115 и 289 Уголовного кодекса Украины). Вину обвиняемого доказали и теперь ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет и шесть месяцев.
Напомним, что в Житомире произошло двойное убийство. В одним из домов были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста в Харькове. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.
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