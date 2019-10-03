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В Черниговской области нашли 100-килограммовую авиабомбу

3 октября, 14:59

Опасные предметы в лесу увидели местные жители

В Черниговской области нашли 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу и два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Опасные предметы в лесу вблизи села Лошакова Гута Козелецкого района увидели местные жители, и сообщили об этом спасателям. Присыпанные землей находки пиротехники изъяли. Территорию вокруг обследовали, но больше боеприпасов не нашли. Бомбу и снаряды отвезли в спецавтомобиле в безопасное место и уже ликвидировали.

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Напомним, ранее в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

Кроме того, в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Италии эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

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