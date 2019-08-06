В Черниговской области нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой 2019-08-06T15:28:00+03:00 Другие регионы Часть снарядов обнаружил председатель местного сельсовета

В Черниговской области обнаружили одиннадцать снарядов времен Второй мировой войны.

Часть боеприпасов обнаружил председатель сельсовета в Лихолетках. Посреди поля он увидел три снаряда 152-го калибра. До приезда спасателей их охраняла полиция. Прибывшие на место саперы нашли вблизи еще восемь боеприпасов. Весь арсенал вывезли в безопасное место и обезвредили.

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Напомним, не так давно в густонаселенном микрорайоне Кропивницкого нашли 20 минометных мин времен Второй мировой. Подозрительную находку обнаружили строители при обустройстве парковки рядом с магазином на улице Василия Никитина.

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Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

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