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В Черниговской области обнаружили штамм "Дельта": сколько человек заболело

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 августа, 14:10
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Случаи инфицирования COVID-штаммом "Дельта" были подтверждены в лаборатории в Киеве
В Черниговской области подтвердили штамм "Дельта"
В Черниговской области подтвердили штамм "Дельта" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

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Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", — написал он.

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Он добавил, что во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили план действий.

"Сейчас ситуация под контролем. Впрочем, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", — подчеркнул глава области и призвал жителей соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.

Откуда взялась "Дельта"

  • Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.
  • Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", для южноафриканского – "Бета", а для индийского – "Дельта".
  • Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.
  • "Дельта", в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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