В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Черниговской области объявили пятый, наивысший уровень пожарной опасности. На протяжении суток в области вспыхнуло до десятка пожаров. Большинство из них произошло в полях, где горела сухая трава.

В некоторых районах пламя перекидывалось на дома местных жителей. Так, в Семеновском районе сгорела хозяйственная постройка, а вместе с ней – и тонны кормов для животных.

В соседнем, Прилуцком районе в селе Левки пламя уничтожило два гектара поля, а потом охватило дом 94-летней местной жительницы. На помощь ей бросился сосед, для которого борьба с огнем закончился на больничной койке.

По данным синоптиков, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Поэтому для украинцев вводится ряд ограничений, сообщило Министерство внутренних дел.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", – пояснила пресс-служба МВД в понедельник.

Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram