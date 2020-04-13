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В Черниговской области от коронавируса вылечился первый пациент: что о нем известно

13 апреля, 09:53

Тина Наринецкая

Медики от пациента инфекцией не заразились

В Черниговской области от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился первый пациент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Корюковская центральная районная больница.

"Больной коронавирусом выздоровел. Сегодня получили повторные результаты полимеразной цепной реакции пациента – они отрицательные", – говорится в сообщении.

21-летний пациент инфекцию подхватил в Польше, откуда он вернулся две недели назад. После приезда молодому человеку стало хуже, и парень обратился к медикам. Позже тесты подтвердили у него COVID-19.

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В больнице отметили, что тесты на коронавирус прошли и медработники, которые контактировали с больным. Они все оказались отрицательными.

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А тем временем в Украине вместе с карантином появились новые схемы мошенничества. В частности, полицейские рассказали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус. А в Нацбанке на днях заявили, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь".

Также мы сообщали, что на Закарпатье контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему помогал пограничник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Чернигов Украина выздоровление коронавирус Черниговская область

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