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В Черниговской области отдел образования закупил через Prozorro лук на 5 гривен

22 октября, 07:32

Полкилограмма лука купили для одной из школ Нежинского района

/ Фото: Pixabay

В Черниговской области отдел образования Нежинской районной государственной администрации купил полкилограмма лука через Prozorro.

Как сообщили на сайте системы, на приобретение овощей провели тендер – победитель торгов получил за товар 5 гривен. Лук купили для нужд одной из школ в селе Безугловка. Поставить лук в учебное заведение победитель торгов должен до 31 октября, а профинансировали его покупку из специального фонда.

Отметим, что этот отдел образования ранее проводил тендеры на покупку 1,25 килограмма гречки за 26 гривен, 3,5 булки за 45,5 гривны и 1,28 килограмма масла за 134,4 гривны. Победителем всех вышеупомянутых тендеров был один и тот же человек – Валентина Кулик.

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Новости "Сегодня" писали, что система Prozorro существует в Украине уже несколько лет. Публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. По данным за 2018-й, за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

Подробнее читайте в статье – Первый государственный онлайн-магазин: как работает и кому будет полезен

В марте мы сообщали, что в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам. Подробности – в нашем сюжете:

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