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В Черниговской области погиб прокурор из ОГПУ: СМИ узнали имя

3 января, 02:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Официального подтверждения пока нет

Найденный мертвым у леса возле базы отдыха в Черниговской области прокурор – это начальник отдела обращений граждан Офиса генпрокурора Евгений Котенко, который ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл приблизительно до пяти утра.

Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как Котенко вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.

Пока причиной смерти называют переохлаждение.

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Официального подтверждения или опровержения информации пока нет.

Как стало известно, жена умершего, Юлия Котенко, также работает в Офисе Генерального прокурора – главным специалистом отдела по работе с кадрами.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что охранник комплекса отдыха "Бреч" нашел мертвым около леса чиновника из Офиса генпрокурора, который вместе с женой встречал Новый год в Черниговской области.

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смерть генпрокуратура прокуроры Черниговская область
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