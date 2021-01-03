В Черниговской области погиб прокурор из ОГПУ: СМИ узнали имя

Найденный мертвым у леса возле базы отдыха в Черниговской области прокурор – это начальник отдела обращений граждан Офиса генпрокурора Евгений Котенко, который ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".
По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл приблизительно до пяти утра.
Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как Котенко вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.
Пока причиной смерти называют переохлаждение.
Официального подтверждения или опровержения информации пока нет.
Как стало известно, жена умершего, Юлия Котенко, также работает в Офисе Генерального прокурора – главным специалистом отдела по работе с кадрами.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что охранник комплекса отдыха "Бреч" нашел мертвым около леса чиновника из Офиса генпрокурора, который вместе с женой встречал Новый год в Черниговской области.
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