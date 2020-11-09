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В Черниговской области пограничники обнаружили медпрепаратов на более 200 тысяч гривен

9 ноября, 15:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель решил скрыть медикаменты от пограничников

На украинско-белорусской границе в Черниговской области во время совместного погранично-таможенного досмотра микроавтобуса пограничники обнаружили скрытые медпрепараты.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, автомобиль следовал на въезд в Украину. Водитель транспортного средства, 36-летний житель Чернигова, признался, что это он спрятал пакет под капотом.

Мужчина объяснил, что его знакомые попросили передать в Украину чемодан с вещами, в котором были также и лекарства. Зная высокую цену этих медикаментов, а это около семи тысяч евро, он решил скрыть их от осмотра.

"Стоит заметить, что температура хранения некоторых из обнаруженных препаратов не должна превышать 8 градусов. То, что под капотом автомобиля температура значительно выше, "курьера", видимо, не волновало", – добавили в пресс-службе.

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Медицинские препараты, на сумму 233 000 гривен, изъяли.

"В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля"", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области обнаружили крупную контрабанду лекарств из РФ.

Также напомним, в Киев завезли поддельных лекарств более чем на три миллиона гривен. Препараты завозились из РФ, Индии и Турции.

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