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В Черниговской области полицейский сбил велосипедиста: что ему грозит

15 ноября, 12:36

Пострадавшего госпитализировали с переломами

В Киеве общий уровень преступности заметно снизился

В Киеве общий уровень преступности заметно снизился / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Сновске Черниговской области начальнику местного отделения полиции грозит увольнение – мужчина на автомобиле сбил велосипедиста.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло вечером 14 ноября. После наезда полицейский довез мужчину домой на автомобиле, а сам исчез. Пострадавший получил несколько переломов и его госпитализировали.

По факту наезда копы уже открыли уголовное производство, идет служебное расследование. Если вину полицейского установят, его уволят.

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Отметим, что это – далеко не первое ДТП с участием полицейского за последнее время. Не так давно в Кропивницком работник полиции сбил пешехода. В то время коп находился вне службы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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