В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Черниговской области полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла возле поселка Сосницы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, велосипедист, 1964 года рождения, ехал по неосвещенной части дороги в попутном направлении и был сбит. От полученных травм он умер на месте аварии.

Полицейский самостоятельно вызвал стражей порядка и медиков скорой помощи. Как выяснилось, водитель автомобиля был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В то же время руководство областного управления Нацполиции в Черниговской области назначило уголовное производство по этому факту.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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