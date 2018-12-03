В Черниговской области произошел пожар в жилом доме: двое погибших

Сегодня, 15:32

Причина возгорания на данный момент устанавливается 

Фото: ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГСЧС в Черниговской области

В Черниговской области в жилом доме вспыхнул пожар. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщили в пресс-службе ГСЧС области. 

Пожар произошел вечером 2 декабря в селе Городище в Бахмачском районе. На момент прибытия спасателей в доме происходило интенсивное горение, а комнаты заполнил едкий дым.

"Во время тушения пожарные обнаружили в доме тела 35-летнего сына хозяйки квартиры и его 36-летней знакомой. Они погибли, надышавшись опасными продуктами горения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что на данный момент причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, 2 декабря в городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын. 

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человекКак рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
пожар, спасатели, женщина, мужчина, погибшие, ГСЧС, Черниговская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области горел жилой дом: спасатели нашли тело мужчины

Сегодня, 14:17

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное курение

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: погибла пожилая женщина

Сегодня, 12:40

Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления
Загрузка...

Донбасс

Фото: 56nv.ru

В Донецкой области пожар унес жизнь пожилой женщины

Сегодня, 09:34

Огонь охватил 35 "квадратов" жилого дома

Одесса

Фото: из открытых источников

В Одесской области пылал жилой дом: погибли женщина и ребенок

Сегодня, 06:43

Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание
Загрузка...