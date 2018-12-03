В Черниговской области произошел пожар в жилом доме: двое погибших

В Черниговской области в жилом доме вспыхнул пожар. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел вечером 2 декабря в селе Городище в Бахмачском районе. На момент прибытия спасателей в доме происходило интенсивное горение, а комнаты заполнил едкий дым.

"Во время тушения пожарные обнаружили в доме тела 35-летнего сына хозяйки квартиры и его 36-летней знакомой. Они погибли, надышавшись опасными продуктами горения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что на данный момент причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, 2 декабря в городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.