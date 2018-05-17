В Черниговской области разоблачили военного наркоторговца

В Черниговской области был задержан военнослужащий срочной службы, которого подозревают в продаже наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"16 мая в ходе проведения негласных следственных действий, а именно – контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, во время повторного сбыта наркотического вещества военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины был задержан солдат срочной службы", – написал он.

По данным Лысенко, задержание проводилось совместно с сотрудниками Козелецкого отдела полиции Нежинского отделения полиции в Черниговской области во время сбыта злоумышленником амфетамина гражданскому лицу на территории военного госпиталя в поселке Десна.

В ходе расследования было установлено, что противоправная деятельность задержанного носила системный характер, и, чтобы получить доказательства в уголовном производстве, первую оперативную закупку наркотиков у злоумышленника провели еще 8 мая.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ заблокировала контрабанду крупной партии кокаина, которая шла в Украину.

Также стоит добавить, что в апреле полиция Испании обнаружила около девяти тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии.