В Черниговской области разоблачили военного наркоторговца

Сегодня, 13:31

Солдат-срочник продавал наркотики прямо на территории части

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры
Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

В Черниговской области был задержан военнослужащий срочной службы, которого подозревают в продаже наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"16 мая в ходе проведения негласных следственных действий, а именно – контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, во время повторного сбыта наркотического вещества военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины был задержан солдат срочной службы", – написал он.

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По данным Лысенко, задержание проводилось совместно с сотрудниками Козелецкого отдела полиции Нежинского отделения полиции в Черниговской области во время сбыта злоумышленником амфетамина гражданскому лицу на территории военного госпиталя в поселке Десна.

В ходе расследования было установлено, что противоправная деятельность задержанного носила системный характер, и, чтобы получить доказательства в уголовном производстве, первую оперативную закупку наркотиков у злоумышленника провели еще 8 мая.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ заблокировала контрабанду крупной партии кокаина, которая шла в Украину.

Также стоит добавить, что в апреле полиция Испании обнаружила около девяти тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии
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Источник:

"Сегодня"

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