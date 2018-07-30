В Черниговской области рушится уникальная деревянная церковь

Сегодня, 01:43

Ремонт тут начали давно, но до сих пор не закончили


Стены, как решето, обшивка трещит, фундамент рассыпается. На Черниговщине разрушается уникальная деревянная церковь. В ней в свое время снимали "Вия". Как раз там панночка и летала в гробу. Почему храм в таком состоянии?

Поселок Седнев, Черниговская область. Летом – дождь, зимой – снег. И все это – попадает прямо внутрь Георгиевской церкви. Вода ручьями течет по стенам деревянного храма. Ремонт тут начали давно, но до сих пор не закончили.

Отец Тимон в непогоду вымакивает воду и сушит стены. Выручает обогреватель.

То, что деревянный храм буквально трещит по швам, видно и невооруженным глазом. Внутри – сырые пятна на стенах, снаружи – потрескавшаяся обшивка, и фундамент, который сыпется.

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Эту церковь начали капитально ремонтировать еще в 2004 году. Тогда выделили средства из госбюджета. Ремонт длился около пяти лет, но деньги закончились еще до его завершения.

Ремонт храма мало того, что не закончили, так еще и навредили архитектурному памятнику, жалуются историки. Эту церковь построили без единого гвоздя. Теперь же – все в монтажной пене. А со стен исчезли уникальные иконы.

Разруха не только в самом храме, но и на территории вокруг. Разрушены также и резервуары для воды, которая необходима в случае пожара.

Георгиевская церковь – памятник национального значения. Поэтому ремонтировать ее могут только с разрешения государства. Но все обращения местной власти к столичным чиновникам в буквальном смысле "ходят по кругу".

Церковь находится на балансе Управления градостроительства и архитектуры Черниговской облгосадминистрации. Но там – разводят руками – мол, денег нет. И не известно, когда будут.

Для того, чтобы привести церковь в порядок, понадобится минимум двадцать миллионов, – говорит Александр Дмитрюк, начальник Управления градостроительства и архитектуры Черниговской облгосадминистрации. Работы нужно начинать фактически с нуля. И пока государство медлит, уникальный памятник национального значения постепенно, но неуклонно разрушается. 

Между тем, на памятнике архитектуры XII века — Кирилловской церкви — начались реставрационные работы. Планируют отремонтировать фасады и лепной декор, провести реставрацию штукатурки куполов, карнизов и другое.

А на Прикарпатье сгорел крупнейший в Украине деревянный храм.
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"Сегодня"

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