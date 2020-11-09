В Черниговской области сотрудник предприятия открыл стрельбу

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу на предприятии.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в одном из сел Городнянского района на местной пилораме. Местный житель открыл стрельбу из огнестрельного оружия. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили, что 38-летний житель села, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений развязал конфликт с работниками пилорамы. В процессе выяснения отношений он произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина "Сайга". К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Оружие и гильзы изъяты.

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"Полиция установила, что карабин не зарегистрирован должным образом. По словам злоумышленника, оружие было собственностью его отца, погибшего более 20 лет назад. С тех пор "Сайгой" никто не пользовался. Эта информация сейчас проверяется", – добавили в полиции.

Следователь полиции открыл производство по статье "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске произошла перестрелка на улице. Пострадала молодая женщина.

Также напомним, в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба.

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