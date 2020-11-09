Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Черниговской области сотрудник предприятия открыл стрельбу

9 ноября, 14:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину поместили в изолятор временного содержания

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу на предприятии.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в одном из сел Городнянского района на местной пилораме. Местный житель открыл стрельбу из огнестрельного оружия. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили, что 38-летний житель села, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений развязал конфликт с работниками пилорамы. В процессе выяснения отношений он произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина "Сайга". К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Оружие и гильзы изъяты.

В тренде
ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК в Одесской области
Реклама

"Полиция установила, что карабин не зарегистрирован должным образом. По словам злоумышленника, оружие было собственностью его отца, погибшего более 20 лет назад. С тех пор "Сайгой" никто не пользовался. Эта информация сейчас проверяется", – добавили в полиции.

Следователь полиции открыл производство по статье "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске произошла перестрелка на улице. Пострадала молодая женщина.

Также напомним, в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция стрельба сотрудники Черниговская область пилорама
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на Майдане
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на МайданеПроисшествия
В Черниговской области в ДТП попал прокурор: погибли два человека (фото)
В Черниговской области в ДТП попал прокурор: погибли два человека (фото)Другие регионы
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробности
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробностиДругие регионы
26 дней в коме. Под Хмельницким похоронили девочку, которую до смерти избила мать (фото)
26 дней в коме. Под Хмельницким похоронили девочку, которую до смерти избила мать (фото)Другие регионы
В Черкассах пациенты украли увлажнители кислорода из COVID-отделения
В Черкассах пациенты украли увлажнители кислорода из COVID-отделенияДругие регионы
Массовое убийство в Новоселице Житомирской области: дело передали в суд
Массовое убийство в Новоселице Житомирской области: дело передали в судДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять