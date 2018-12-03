В Черниговской области столкнулись микроавтобус и легковушка: четверо пострадавших

В Черниговской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадали четыре человека, в том числе и двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 2 ноября на автодороге "Киев – Сумы – Юнакиевка" возле села Сухополова в Прилуцком районе. Как выяснилось, столкнулись автомобили "Mercedes Sprinter" и "Daewoo Sens". В результате аварии травмы получили водитель легковушки и трое пассажиров. Среди пострадавших есть двое детей 2007 года рождения. На месте столкновения работали спасатели.

Напомним, недавно в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Ужгород врезался в грузовик, водитель которого попытался "проскочить" перед составом.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.