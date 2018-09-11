В Черниговской области сын мэра Прилук устроил пьяное ДТП

В Черниговской области автомобиль, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился сын мэра Прилук Ольги Попенко – Ярослав Попенко, сбил электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошло 10 сентября на одной из улиц города. Как рассказали правоохранители, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Юношу отвезли в больницу для определения алкогольного или наркотического опьянения, но Попенко отказался проходить тест. Но, несмотря на это, врач-нарколог по внешним признакам констатировал у водителя состояние алкогольного опьянения.

"На водителя составлены два административных протокола – по ст.124 и ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщил представитель ГУНП в области Сергей Брыль.

Кроме того, из-за ДТП целая улица осталась без электроснабжения. По информации пресс-службы "Черниговоблэнерго", электроснабжение улицы в Прилуках сегодня около 11:00 возобновили.

Также в полиции уточнили, что это не первая авария с участием нетрезвого сына мэра Прилук. В 2016 году Ярослав Попенко также нетрезвый въехал в забор, никто не пострадал. Тогда виновник ДТП заплатил штраф.

Ранее мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. А вот общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.