В Черниговской области у братьев нашли наркотики на полмиллиона гривен

В Черниговской области двое братьев занимались выращиванием марихуаны. У мужчин изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Целый склад марихуаны копы нашли во время усадеб в Менском районе. Там правоохранители изъяли 20 килограммов наркотиков: 5 килограммов маковой соломы и 15 килограмм марихуаны. Как выяснилось, двое братьев выращивали на тайных участках коноплю и доводили ее до "готовности". В качестве сушилки мужчины использовали чердак, а потом измельчали ​​наркотики. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составила полмиллиона гривен.

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Информацию об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство наркотических средств). Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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