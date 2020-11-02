В Черниговской области в ДТП попал прокурор: погибли два человека (фото)

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате погибли два человека. Водителем одного из авто оказался прокурор.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что авария произошла вблизи поселка Березна в Черниговской области.

По предварительной информации, 2 ноября примерно в 09:20 местный прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП.

Прокурора задержали следователи ГБР. Ему скоро сообщат о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины водителю грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно сообщалось, что в Хмельницкой области в ДТП с участием военного прокурора погибли люди.

Однако вскоре в военной прокуратуре Западного региона опровергли эту информацию и заявили, что фигурант дела – их бывший сотрудник. Мужчину уволили еще 10 сентября.

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