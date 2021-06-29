В Черниговской области в ДТП пострадали девять человек. Подробности аварии

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом

В Черниговской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус сообщением Борзна-Киев. В результате ДТП пострадали девять человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на 91 км автомобильной дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.

После лобового столкновения автомобили сильно покорежило. Фото: ГУНП

25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь в направлении Чернигова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes-Benz Sprinter. В салоне микроавтобуса находились 19 пассажиров.

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В результате аварии к врачам обратились девять человек, в том числе оба водителя.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы.

Правоохранители выясняют причины аварии. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".

Ранее мы сообщали, что в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации.

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Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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