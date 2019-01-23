В Черниговской области с начала года в пожарах погибли 15 человек
В последнее время случаи летального исхода пожаров в регионе участились
В Черниговской области с начала 2019 года пожары унесли жизни 15 человек. Что стало причиной возрастания числа жертв огня в регионе – узнавали журналисты "Сегодня".
По словам спасателей, в последнее время случаи летального исхода пожаров участились. Только за последнюю неделю в собственных домах в огне погибли женщина и мужчина. Оба – из-за нарушения правил пожарной безопасности, когда топили печь. А в поселке Карпов спасатели и полицейские в последний момент успели вынесли из задымленного дома четырех маленьких детей.
Больше всего трагедий происходит именно в частных домах из-за неправильного пользования обогревателями. По этой причине местные спасатели ходят по домам и разъясняют правила безопасности.
"Главными причинами гибели людей является неосторожное обращение с открытым огнем, во время курения, а также нарушение правил эксплуатации печей, дымоходов, электрических сетей и электрических приборов", – рассказал спикер управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Евгений Дубина.
Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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