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В Черниговской области в школе прогремел взрыв

Сегодня, 10:31

В помещении учебного заведения взорвался водонагреватель

В поселке Любеч Черниговской области в школе взорвался водонагреватель. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Взрыв прогремел 18 апреля в 17:26 в столовой общеобразовательной школы на улице Преображенской 31. Как выяснилось, там взорвался водонагреватель ПЭП-600, но последующего горения не было.

"В результате взрыва повреждены окна, двери и стен в помещении столовой. Погибших и травмированных нет, учебный процесс не прекращено. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в департаменте.

Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв . В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.

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Тег взрыв, школа, водонагреватель , Черниговская область

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