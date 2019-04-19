В Черниговской области в школе прогремел взрыв
В помещении учебного заведения взорвался водонагреватель
Взрыв прогремел 18 апреля в 17:26 в столовой общеобразовательной школы на улице Преображенской 31. Как выяснилось, там взорвался водонагреватель ПЭП-600, но последующего горения не было.
"В результате взрыва повреждены окна, двери и стен в помещении столовой. Погибших и травмированных нет, учебный процесс не прекращено. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в департаменте.
Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв . В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.
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