В Черниговской области в школе прогремел взрыв

В помещении учебного заведения взорвался водонагреватель













Взрыв прогремел 18 апреля в 17:26 в столовой общеобразовательной школы на улице Преображенской 31. Как выяснилось, там взорвался водонагреватель ПЭП-600, но последующего горения не было.

"В результате взрыва повреждены окна, двери и стен в помещении столовой. Погибших и травмированных нет, учебный процесс не прекращено. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в департаменте.

Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв . В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черниговской области в школе прогремел взрыв". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"