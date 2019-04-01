В Черниговской области во время тушения пожара избили спасателей
Неизвестные напали на работников ГСЧС, когда они тушили сухую траву
В Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.
"Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, двое наших пожарных были цинично избиты", – говорится в сообщении.
В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.
"Сейчас работниками Черниговского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области проводятся следственные действия", – отметил Чечеткин.
Напомним, не так давно под Харьковом пожар охватил 200 квадратных метров сухой травы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.
Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
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