В Черниговской области во время тушения пожара избили спасателей

Неизвестные напали на работников ГСЧС, когда они тушили сухую траву

Фото: Facebook Николай Чечеткин.

В Черниговской области во время тушения пожара избили спасателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1dc/9c2/5ca1dc9c22b41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1dc/9c2/5ca1dc9c22b41.jpg 2019-04-01T12:46:00+03:00 Другие регионы Неизвестные напали на работников ГСЧС, когда они тушили сухую траву

В Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, двое наших пожарных были цинично избиты", – говорится в сообщении.







В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.

"Сейчас работниками Черниговского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области проводятся следственные действия", – отметил Чечеткин.

Напомним, не так давно под Харьковом пожар охватил 200 квадратных метров сухой травы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

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