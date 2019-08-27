В Черниговской области вспыхнул скандал из-за осквернения памятного знака Герою Украины

Женщина осквернила мемориальный знак и объяснила это мистическими причинами

В поселке Седнев Черниговской области облили неизвестной жидкостью памятный знак Герою Украины Левку Лукьяненко – с мемориального знака сорвали украинский флаг и сбросили цветы.

Доска была установлена на стене дома, где у своей сестры жил Герой Украины после ссылки.

Установка мемориального знака разозлила женщину, которая живет в этом доме сейчас – она выступила категорически против того, чтобы доску укрепили рядом с ее квартирой.

"Кричала, ко мне ворвалась в хату, говорит – не надо мне, чтобы мертвый мужчина был на моей спальне!" – вспомнила Зинаида Лукьяненко, сестра Героя Украины.

Стоит отметить, что памятный знак был осквернен уже через час после официального открытия и освящения – мемориальную доску облили красной жидкостью – похожей на томатную пасту или варенье.

Напомним, несколько месяцев назад в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни Дмитрию Шевченко, установленные на стене школы.

Кроме того, ранее в августе в Новограде-Волынском вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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