В Черниговской области всю ночь разыскивали пропавшего двухлетнего мальчика

В городе Носовка Черниговской области правоохранители и спасатели всю ночь разыскивали пропавшего двухлетнего мальчика. Ребенка нашли только под утро. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение об исчезновении малыша в полицию поступило вечером 10 сентября. Как выяснилось, ребенок исчез, когда его мама занималась хозяйственными делами. Сначала родители попытались самостоятельно найти мальчика, но поиски оказались неуспешными.

Пропавшего ребенка полиция нашла уже под утро в трех километрах от дома на территории недействующей птицефабрики – мальчик спал под забором. Малыша доставили в местную больницу: там ему диагностировали общее переохлаждение организма без угрозы жизни.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: людям рассылают смс, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Кроме того, в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.