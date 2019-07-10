В Черниговской области задержан насильник, пристававший к 15-летней
Ранее он отсидел за убийство
В Черниговской области задержан ранее судимый убийца, который пытался совершать насильственные действия сексуального характера (не путать с изнасилованием) в отношении 15-летней девочки.
Как сообщает полиция области, происшествие случилось в одном из сел Гродненского района. Мужчина пристал к девочке на улице. Сначала он притворялся чиновником, который выполняет служебное задание, а потом достал нож и начал угрожать ребенку.
В конце концов девочке удалось убежать от обидчика.
Узнав об этом инциденте, полицейские провели подворовой обход нескольких сел, опросили всех возможных свидетелей происшествия и вышли на след преступника. Сейчас решается вопрос о задержанных его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование в производстве по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Как сообщалось, в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка.
Также мы сообщали, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
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