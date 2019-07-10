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В Черниговской области задержан насильник, пристававший к 15-летней

10 июля, 10:48

Ранее он отсидел за убийство

Фото: Pixabay

В Черниговской области задержан ранее судимый убийца, который пытался совершать насильственные действия сексуального характера (не путать с изнасилованием) в отношении 15-летней девочки.

Как сообщает полиция области, происшествие случилось в одном из сел Гродненского района. Мужчина пристал к девочке на улице. Сначала он притворялся чиновником, который выполняет служебное задание, а потом достал нож и начал угрожать ребенку.

В конце концов девочке удалось убежать от обидчика.

Узнав об этом инциденте, полицейские провели подворовой обход нескольких сел, опросили всех возможных свидетелей происшествия и вышли на след преступника. Сейчас решается вопрос о задержанных его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование в производстве по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщалось, в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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Тег убийство, насилие, несовершеннолетняя, Черниговская область

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