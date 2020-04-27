В Черниговской области зафиксировали три вспышки коронавируса

Вылечить от COVID-19 в регионе удалось четырех человек

Вспышки коронавирусной инфекции в Черниговской области произошли сразу в трех населенных пунктах – Прилуки, Журавка и Варва. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава местной областной госадминистрации Андрей Прокопенко.

"На юге области три населенных пункта – Прилуки, Журавка и Варва – признаны очагами возгорания инфекционной болезни. Сегодня выехали на место, чтобы скоординировать работу органов власти, медиков и всех служб", – сообщил чиновник.

В Варвинском районе подтвердили 11 случаев коронавируса. Трое больных – из Варвы, еще восемь оказались жителями села Журавка. Кроме того, в очаге вспышки обнаружили 139 "контактных", 47 из них уже провели ПЦР-тестирования.

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Сейчас на въездах- выездах из Журавки действуют три контрольно-пропускные пункты. Кроме того, в районе решили принять дополнительные меры: увеличить количество КПП и расположить их таким образом, чтобы максимально охватить местные автодороги.

"Также проговорили вопросы обеспечения работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, дополнительной оплаты тем, кто задействован для дежурства на КПП", – добавил Прокопенко.

В Прилуках же обнаружили четыре случая инфицирования. Трое больных оказались медиками. В связи с этой ситуацией в городе решили ввести дополнительные меры:

ограничение доступа к лечебному учреждению

контроль за количеством пребывания людей в супермаркетах с обязательной дезинфекцией

установка КПП для контроля движения транспорта с стороны Варвинского района.

Также чиновник напомнил, что Прилукскую городскую больницу определили опорной в области, и именно сюда отправляют больных с коронавирусом.

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"Совместно работаем над тем, чтобы больница была обеспечена всеми средствами защиты врачей, дезинфицирующими средствами", – добавил Прокопенко.

Всего же в Черниговской области подтвердили 35 случаев заражения. Четверо больных уже выздоровели.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

А тем временем в США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса. Все прогнозы припадают на следующую зиму.

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