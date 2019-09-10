В Черниговской области загорелась свалка

В Черниговской области возле города Прилуки вспыхнул масштабный пожар на мусорной свалке. Порывы ветра разнесли огонь, в результате чего площадь возгорания составила около одного гектара.

Вспыхнул пожар 9 сентября, а мэр Прилук предположил, что произошло самовозгорание.

"Возможно оттого, что погода такая. У нас практически не было дождей. Это я так думаю, потому что добраться того места, где именно началось возгорание, невозможно", – заявила Ольга Попенко.

Взять ситуацию под контроль пожарным удалось только в час ночи.

"Задействованы семь единиц техники, из них пять автоцистерн различного класса, насосная станция. На пожаре работают 26 человек личного состава", – сообщил пожарный Вячеслав Олещенко.

Спасатели пытаются потушить огонь в овраге, глубина которого составляет около десяти метров, он – посреди свалки. Его полностью окружили пожарные.

Огонь напугал жителей Прилук. А корреспонденты "Сегодня" заметили, как из-за пожара со свалки разбегаются крысы. После ликвидации пожара местные власти планируют засыпать часть свалки песком.

В Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: загорелись сухая трава, кусты и бытовой мусор. Борьба с огнем осложнялась тем, что, как только пожарным удавалось потушить один участок, как пламя вспыхивало на другом. Площадь возгорания была сравнительно небольшой, однако в 500 метрах от огня находятся многоэтажки.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке. Также мы писали о том, что в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами.

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