В Черниговской области женщина умерла от отравления грибами

Сегодня, 12:17

Среди жаренных сыроежек, которые употребляла женщина, вероятно, была бледная поганка

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Черниговской области из-за отравления грибами умерла 55-летняя женщина. Об этом сообщили в Черниговском лабораторном центре Минздрава Украины.

Инцидент произошел вчера в селе Суничное Сновского района области. Женщина скончалась в больнице. Вероятно, она отравилась бледной поганкой, которая была среди жаренных сыроежек. На данный момент специалисты Черниговского областного лабораторного центра Минздрава Украины проводят расследование случая отравления.                   

Как мы уже писали, в Украине начался грибной сезон – люди теряются и попадают в больницы целыми семьями. В Киеве зафиксированы первые за сезон случаи отравления грибами. В столичной больнице уже шесть пострадавших, а в других регионах фиксируют смертельные случаи.

Врачи предостерегают, что осторожными нужно быть даже со съедобными грибами. Специалисты отмечают, что сам продукт довольно тяжелый для желудка, а проблемы может ощутить и здоровый человек, а также те, кто страдает холециститом, панкреатитом, у кого застой желчи.
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Источник:

УНИАН

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