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В Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля

17 декабря, 15:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемые во всем сознались

В Черниговской области правоохранители задержали подозреваемых в убийстве мужчины. Все трое безработные, ранее не судимые.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, они признались полицейским, что хотели завладеть автомобилем потерпевшего и угрожали оружием, но затем выстрелили в водителя.

Известно, что 15 декабря около 21:00 на линию 102 поступило сообщение о том, что на трассе между селами Нежинского района обнаружен автомобиль, на водительском сиденье которого находится тело мужчины.

На место происшествия сразу выехали правоохранители. На теле погибшего копы обнаружили проникающие ранения грудной клетки.

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Копы установили, что к преступлению причастны уроженцы Нежина в возрасте 22-32 года. После совершения преступления подозреваемые изменили номера телефонов и разделились.

Двое прятались в родном городе, однако не появляясь дома. Третий заехал на загородную рыболовную базу и притих там. Операцию по задержанию всех трех полицейские реализовали одновременно.

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Во время обысков копы изъяли и отправили на экспертизу ряд вещественных доказательств, в частности оружие (охотничье ружье), из которого стреляли в потерпевшего.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "убийство". Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области 70-летняя женщина убила своего супруга.

Также напомним, в Одессе мужчина зарезал своего друга. Он рассказал, что набросился на товарища с ножом, потому что тот его обидел.

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убийство полиция нажива черниговская область
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